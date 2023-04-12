الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يكرم شابًا سودانيًا أنقذ سيدة القطار بأسيوط

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء بمشيخة الأزهر، الشاب السوداني أحمد المدثر، الذي أنقذ سيدة مصرية من السقوط تحت عجلات القطار بأسيوط يناير الماضي، ما أسفر عن إصابات متفرقة لكليهما.

وأشاد الإمام الأكبر بالبطل السوداني أحمد المدثر، مؤكدًا أنه نموذج ومثال للشباب العربي الذي يحتذى به فى البطولة والشجاعة والخلق القويم وتجسيد مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، حيث لم يتأخر فى التضحية بنفسه لإنقاذ السيدة المصرية، الحاجة زمزم، من دهس محقق تحت عجلات القطار.

ووجّه شيخ الأزهر بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للشاب السوداني، وما يلزم ذلك من استكمال علاجه بمستشفيات الأزهر، والتكفل بتركيب طرف صناعي له، بما يمكنه من استئناف حياته بشكل طبيعي.

وحرص الطيب على متابعة حالة الشاب السوداني والسيدة المصرية، منذ وقوع الحادث في يناير الماضي، حيث كلف وفدًا أزهريًا بمتابعة حالته وتوفير ما يلزمه من رعاية صحية.

الأزهر الشريف السودان عجلات القطار بأسيوط سيدة مصرية أحمد المدثر

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