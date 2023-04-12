الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: زيارة الشيخ محمد بن زايد في إطار التشاور المستمر مع الرئيس السيسي

زيارة الشيخ محمد
زيارة الشيخ محمد بن زايد

أوضح تاج الدين عبدالحق، الكاتب الصحفي، أهمية زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات إلى مصر، قائلًا: "إن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور المستمر بين الزعيمين، الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي". 

وأضاف تاج الدين عبدالحق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هذه المشاورات أصبحت دورية، تستجيب لكل التطورات والمستجدات التي تقع في المنطقة العربية والمحيط الإقليمي. 

وأوضح أن هناك ثمة تطورات عديدة تجري الآن، لافتًا إلى أن هناك تطورات على صعيد العلاقات السعودية الإيرانية، وهناك تطورات على صعيد الوضع في اليمن، وهنا تطورات على صعيد استعادة سوريا.

وعن مدى تطابق الرؤى بين مصر والإمارات في الملفات الساخنة بالمنطقة العربية والعالم، أكد الكاتب الصحفي أن هناك تطابق في وجهات النظر بين القاهرة وأبوظبي، حيث لعبت الإمارات دورًا مهمًا في إعادة تأهيل العلاقات مع سوريا، حيث كان الرئيس السيسي دعا خلال وجوده في أبو ظبي قبل عدة أسابيع، أنه بحث هذا الموضوع مع الشيخ محمد بن زايد، حيث طلب منه أن يولي سوريا عنايته واهتمامه. 

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