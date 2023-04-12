"حبر سرى".. عمرو عبدالجليل: تجربة أشرف عبدالباقى فى "مسرح مصر" جيدة

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه بالرغم من حبه الشديد للمسرح والأعمال المسرحية، إلا أنه لم يرغب أو يسعَ في أن تكون له فرقة مسرحية خاصة به.

العمل المسرحي

وأكد عبدالجليل، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه يأمل في أن يشارك في مسرحية ولكنه غير قادر، مشددًا على أن الوقت والظروف والمناخ لم تسمح له، منوهًا بأن الإنتاج ليست أزمة له.

"مسرح مصر"

وأضاف في حديثه، أن تجربة الفنان أشرف عبدالباقي في "مسرح مصر" كانت جيدة جدًا، وقدم الكثير من النجوم.