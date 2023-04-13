تفاصيل زيارة طلاب كلية الهندسة لمحطة المعالجة الغربية بمدينة 6 أكتوبر (صور)

أجرى وفد من طلاب كلية الهندسة بالمعهد التكنولوجي العالي، التابع لجمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، زيارة إلى محطة المعالجة الغربية بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وقال الدكتور محمد أسامة، مدير إدارة الصرف الصناعي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، إن تنفيذ مراحل محطة المعالجة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر التي تتم على محطة مياه الصرف الصحي والمخلفات السائلة تستهدف التخلص من جميع الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحي الخام وتحسين خواصها، بحيث يتم الاستفاده منها وإعادة استخدامها في ري الزراعات الغير مثمرة والأشجار الخشبية والمسطحات الخضراء بما لا يشكل أي ضرر أو تهديد للصحة العامه أو البيئة المحيطة، وطبقًا للكود المصري.

وأوضح "أسامة"، أن الطاقة الإنتاجية للمحطة ١٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، يتم استخدامهم في ري المسطحات الخضراء والأشجار الخشبية الغير مثمرة، وفي ري المشروعات القومية، وذلك بعد التأكد من جودة المياه عن طريق التحاليل الداخلية التي تتم بالمعمل المركزي للمحطة، وكذلك التحاليل الخارجية في كلا من (المعامل المركزية لوزارة الصحة - والمعامل المركزية للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي- ومعامل المركز القومي للبحوث).

وأضاف أنّه تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالطلاب، والذين أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات، وذلك في جو من الفخر، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية بالمحطة.

ومن جانبه، أفاد مدير المحطة، مهندس محمد جلشاني، بأن المحطة حاصلة على الموافقة البيئية من قبل جهاز شئون البيئة بعد تطبيق أعلى معايير الجودة للتأكد من جودة مياه السيب النهائي المنتج بواسطة المحطه قبل إعادة الاستخدام، وبهذا يواكب جهاز 6 أكتوبر خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

وفي نفس السياق، أشادت الدكتورة ماري شفيق، مدرس الهندسة الصحية بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر، بجهود جهاز مدينة ٦ أكتوبر في خدمة المدينة، مؤكدة على ضرورة التكامل وتبادل الرؤى والأفكار بين الجامعات لتحقيق أهداف وخطط التنمية ووضعها موضع التنفيذ، مشيرة إلى أن الزيارة تضمنت مناقشة إمكانية التعاون والمساهمة في وضع التصورات الحالية والمستقبلية.

كما أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن محدودية مصادر المياه الصالحة للاستخدام جعلت من الضروره القصوى البحث عن مصادر أخرى لمواجهه الزيادة المطردة فب عدد السكان، ومن ثم فإن مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية متقدمة من أهم المشروعات ذات الأولوية لسد هذا العجز.

وأوضح "النجار"، أنه جاري التشغيل التجريبي للتوسوعات الجديدة لمحطة المعالجة الغربية بطاقة تصميمية ١٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى محطة ري لإعادة استخدام مياه السيب المعالجة ثلاثيًا في أعمال ري المسطحات الخضراء داخل المدينة.

الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة جاءت لتوافق رؤية الدولة ورغبتها في تطوير التعليم ودمجه مع سوق العمل ومتطلباته حسب رؤية مصر 2030.

مسئولي جهاز 6 أكتوبر

مسئولي جهاز 6 أكتوبر

مسئولي جهاز 6 أكتوبر

مسئولي جهاز 6 أكتوبر

مسئولي جهاز 6 أكتوبر