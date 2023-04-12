الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض سقوط شاب من شرفة شقته بحلوان

ارشيفه
ارشيفه

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات سقوط شاب من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية في مدينة حلوان.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، إخطارا من المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف خارجي ووفاته بادعاء السقوط من علو بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القاهرة تحريات سقوط شاب شقته حلوان

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