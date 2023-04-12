الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حكم أداء الصلاة دون خشوع وهل تكون صحيحة؟ المفتى يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم أداء الصلاة دون خشوع، وهل تكون صحيحة أم لا؟

وقال المفتي، خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الصلاة طالما أُديت بأركانها وشروطها المعروفة، فإنها تكون صحيحة، ولا تعاد، وسقط الدين على الشخص وبرأت ذمته، وعليه أن يدعو الله أن يتقبلها منه، مؤكدًا أنه ينبغي أن نعود أنفسنا على عدم الانشغال وقت الصلاة قدر الإمكان.

حكم حبس البول للحفاظ على الوضوء؟

وكشف عن حكم حبس الشخص للبول للحفاظ على وضوئه لأداء فرض آخر به، مؤكدًا أن الوضوء طالما لم ينتقض فوضوؤه صحيح، ولكنه يكره ويمنع بعض العلماء الإنسان من الإقدام على هذه الخطوة، لأنه من الممكن أن تسبب أزمة له، ولكنه ينشغل به في الصلاة.

مفتى الجمهورية الصلاة دون خشوع الصلاة حبس البول الوضوء

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