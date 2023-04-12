الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 مع الإعلان عن صدور جدول امتحانات نهاية العام لعدد من صفوف النقل.


جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

 

نعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 والتي تبدأ من نهاية شهر أبريل الجاري.

 

الجدول التالي هو المعلن عن محافظة الجيزة لامتحانات طلاب الصف الثاني الثانوية 2023 للمواد خارج المجموع، والمستوى الرفيع والتربية الرياضية.

الأحد 30 أبريل 2023

 التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان) من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة ونصف الساعة.

الاثنين 1 مايو 2023 
مادة التربية العسكرية.

الثلاثاء 2 مايو 2023

المستوى الرفيع الورقة الأولى من الساعة التاسعة لمدة ساعة ونصف الساعة، والمستوى الرفيع الورقة الثانية من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة ونصف الساعة.

الأربعاء 3 مايو 2023

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة التربية المهنية من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة، ومادة التربية الرياضية الخاص بمدرسة السعيدية من الساعة الثانية عشر ونصف والساعة 1 ظهرا

اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

مواعيد امتحانات صفوف النقل الترم الثاني 2023

 

نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي

الوصول لنماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية من هنا https://moe.gov.eg

 

الوصول للنماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية من هنا https://moe.gov.eg

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