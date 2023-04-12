زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 مع الإعلان عن صدور جدول امتحانات نهاية العام لعدد من صفوف النقل.



جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

نعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 والتي تبدأ من نهاية شهر أبريل الجاري.

الجدول التالي هو المعلن عن محافظة الجيزة لامتحانات طلاب الصف الثاني الثانوية 2023 للمواد خارج المجموع، والمستوى الرفيع والتربية الرياضية.

الأحد 30 أبريل 2023

التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان) من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة ونصف الساعة.

الاثنين 1 مايو 2023

مادة التربية العسكرية.

الثلاثاء 2 مايو 2023

المستوى الرفيع الورقة الأولى من الساعة التاسعة لمدة ساعة ونصف الساعة، والمستوى الرفيع الورقة الثانية من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة ونصف الساعة.

الأربعاء 3 مايو 2023

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة التربية المهنية من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة، ومادة التربية الرياضية الخاص بمدرسة السعيدية من الساعة الثانية عشر ونصف والساعة 1 ظهرا

نماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي

الوصول لنماذج استرشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية من هنا https://moe.gov.eg

الوصول للنماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية من هنا https://moe.gov.eg