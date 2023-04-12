اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

اعتمد محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٢ لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ وتنتهي يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع، حيث تكون أيام الامتحانات على النحو التالي، الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء ٢ مايو حتى السبت ٦ مايو، وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد ٧ مايو وحتى الخميس ١١ مايو، والصف الثالث الإعدادي العام من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى السبت ٢٠ مايو، والصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد ٧ مايو وحتى الخميس ١١ مايو، والصف الثالث الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى الخميس ١٨ مايو.

كما تجري امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى السبت ٢٠ مايو، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأحد ١٤ مايو وحتى الخميس ١٨ مايو، وتبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية "مكفوفين" الأول والثاني الثانوي يوم الأحد الموافق ٧ مايو وحتى الخميس الموافق ١٨ مايو، وصفوف النقل للثانوية العامة "الأول والثاني الثانوي العام" تبدأ يوم الأحد الموافق ٧ مايو وحتى الخميس الموافق ١٨ مايو، وصفوف النقل للتعليم الفني نظام ٣ سنوات "الأول والثاني الثانوي الفني" من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل وحتى الأربعاء الموافق ١٧ مايو.

وتجري امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام ٥ سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوي الفني" يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل وحتى الأربعاء الموافق ١٧ مايو.

هذا وقد تم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.