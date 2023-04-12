«هل يقع الطلاق فى نهار رمضان؟» مفتى الجمهورية يُجيب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم وقوع الطلاق في نهار رمضان، مؤكدًا أن رمضان كغيره من الشهور يقع فيه الطلاق.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من البحث عن حقيقة الطلاق والظروف المحيطة به وظروف الزوج وقتها، مؤكدًا أنه لا يستطيع القول بأن الطلاق قد وقع أم لا؟، إلاعندما يكشف الزوج أمامه كل أسباب الطلاق ويستفسر منه عن ظروفه.

لماذا كان الطلاق أبغض الحلال؟

وأكد أن الطلاق هو أبغض الحلال، وذلك لأنه يؤدي إلى تفتت الأسرة المستقرة والولد يتأذى أكثر من الزوجين، وكذلك هما، لأنه لا يوجد طلاق فيه سلاسة، فكما ربط بين أسرتين فإن الطلاق يؤثر على علاقة الترابط بينهما، كما أنه يؤدي لشيوع سهولة كلمة الطلاق وانتشاره.

وأوضح أنه ينبغي التخلص من كلمة طلاق ولا ينبغي ألا تكون متداولة ولكنها تكون حيث تستحيل العشرة بين الزوجين.