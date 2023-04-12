أمين الفتوى: تعرضوا لنفحات الله فى هذه الأيام المباركة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، نبهنا إلى أن هناك أيامًا مباركة وعلينا أن نتعرض إلى هذه النفحات حتى ينصلح حالنا ولا يصيبنا الشقاء، مستشهدًا بالحديث النبوى، حين قال صلى الله عليه وسلم: "ِإنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا".

وتابع شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "إحنا دلوقتى فى أيام نفحات أواخر شهر رمضان وليلة القدر، علينا التعرض لها بالطاعة العبادة يمكن أن تصيب أحد نفحة من عند الله، وهناك حكمة من وضع الله هذه الأزمنة، من أجل إيقاظ الهمم ولا يشعر بالملل فى الطاعة، فيتعبد لله ويشد الهمة فى شهر رمضان مثلًا أو وقفة عرفات، أو غيرها فيزيد بالتالى من العبادة والطاعة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.