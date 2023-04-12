ضبط 3280 كجم مضبوطات مجهولة المصدر في المنوفية

شن مجلس مدينة الباجور في محافظة المنوفية حملة مكبرة، برئاسة المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، على المحلات والتى أسفرت عن ضبط حوالى 3280 كجم مضبوطات مجهولة المصدر.

وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية



وقامت الحملة بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك، والدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور عمر الزرقانى والدكتور محمود ندا، وتم ضبط لحوم وجمبرى ورنجة منتهية الصلاحية مجهولة المصدر بإجمالى وزن 3280 كجم، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة ولتقديمها للنيابة العامة، حيث تم التفتيش على بعض ثلاجة اللحوم المجمدة ومحلات اللحوم، وذلك للوقوف على مدى صلاحية المنتجات حفاظا على صحة المواطنين.

وعلي صعيد آخر منفصل وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدير إدارة البيئة بالديوان العام بفحص شكوى مسئولي إحدى شركات النظافة بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن استمرار أداء عملها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على إدماج القطاع الخاص فى إدارة المخلفات البلدية وإحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.



كما تضمن اللقاء عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين طلب مهندسة بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة تلا تلتمس الحصول على أجازة رعاية طفل مراعاة لظروفها الاجتماعية الخاصة ، وقد وافق المحافظ على طلبها في ضوء الضوابط والقوانين ، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية سنجرج مركز منوف تعول ابنة كفيفه وابن آخر يعانى من جراحة حادة بالنخاع الشوكى ، وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، يأتى ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا و والأولى بالرعاية .