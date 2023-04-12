ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 87 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متجاوزة ٨٧ دولارا للبرميل.

وبحسب وكالة الأنباء رويترز، بلغت العقود الآجلة من خام برنت 87.03 دولاراً للبرميل بعد أن أغلقت أمس عند 85.61 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة من الخام الأميركي مسجلةً 82.72 دولاراً للبرميل، وكانت قد أغلقت أمس عند 81.53 دولاراً

وخلال اليومين الماضيين، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم المسائية، تزامناً بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى أكثر من 10%، حيث سجلت أسعار النفط نحو 0.8% لخام برنت، بينما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 0.9%.

العقود الآجلة للنفط لخام برنت

وسجلت أسعار العقود الآجلة للنفط لخام برنت 84.20 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو المقبل 79.85 دولار للبرميل.

ويأتى هذا التراجع عقب قرار مجموعة «أوبك+» بزيادة خفض الانتاج والتى جاءت ضد رغبة الإدارة الأمريكية بهدف استقرار أسعار النفط والسوق العالمي.

جاء ذلك عقب المكاسب التي حققها الخام خلال الفترة المضاضية عقب قرار مجموعة "أوبك +" بزيادة الخفض الطوعي للإنتاج - في حركة ضد رغبات وتوجه الإدارة الأمريكية - بهدف الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي.

كما جاء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مايو المقبل ليصل إلى 2.159 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حالة من عدم الاستقرار



وتشهد أسعار البترول منذ بداية ٢٠٢٣، حالة من عدم الاستقرار النسبي.

وذلك في ظل التمسك بالحذر الناجم عن مخاوف التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 وضعف الطلب على البترول.

وتابعت الوزارة في تقرير نشر بمجلة البترول، أنه بالرغم من أن الأسعار تماسـكـت خلال فترات كبيرة في شهـور الربع الاول من العام الجاري فـي نـطـاق المسـتـويـات المشجعـة للاستثمـار حيـث حافظت على مستويات تتراوح بين ۸۰-۱۷ دولارا للبرميـل كـحـد أقصى إلا أنهـا مـرت بـفـترات متوسط انـخـفـاضـي وخـسـائـر مـلـحـوظـة خلال تلك الشهـور والـتـي بـدأت بما وقع في الأيام الأولى من العام الجاري.