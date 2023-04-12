بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

يكثر البحث عن تفاصيل موعد قبض معاشات شهر مايو 2023، لمعرفة التوقيت الذي ينزل فيه وهل يكون موعده قبل عيد الفطر أم في موعده الطبيعي.

قبض معاشات شهر مايو 2023



ونستعرض في التقرير التالي، موعد قبض معاشات شهر مايو 2023 وقيمة الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة لأصحاب المعاشات.

يتم صرف معاشات شهر مايو 2023 بداية من يوم 1 لأكثر من 11 مليون مواطن مستحق للمعاش، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل لصرف المعاش قبل هذا الموعد.

ويتم صرف معاشات شهر مايو من منافذها المحددة بمجرد الإعلان عن بدءها وهي منافذ البريد المصري، البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي، ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

صرف معاشات مايو 2023 بالزيادة الجديدة

في مارس الماضي تم الإعلان عن زيادة قدرها 15% لأصحاب المعاشات تم صرفها من أبريل الجاري، بحيث يستفيدها منها 11 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 55 مليار جنيه شهريًا.

جدول معاشات مايو 2023 بعد تطبيق الزيادة



أصحاب معاش 1300 جنيه يصبح بعد الزيادة 1495 جنيهًا

أصحاب معاش 2300 جنيه يصبح بعد الزيادة 2645 جنيهًا

أصحاب معاش 3500 جنيه يصبح بعد الزيادة 4025 جنيهًا

أصحاب معاش 4300 يصبح بعد الزيادة 4945 جنيهًا

أصحاب معاش 5300 يصبح بعد الزيادة 6095 جنيهًا

اصحاب معاش 6500 جنيه يصبح بعد الزيادة 7475 جنيهًا