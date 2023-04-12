الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، فمصر نموذج عظيم لدولة المواطنة المتكافئة، والوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

البابا تواضروس عيد القيامة وزير الأوقاف دولة المواطنة المتكافئة الوطن

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