تقارير دولية: انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

كشفت تقارير دولية عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي خلال الأسبوع مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات وبيانات تقرير الوظائف الأمريكية والتي غذت مخاوف الركود.

ورغم هذا، تجدر الإشارة الى أن البيانات الخاصة بالعمالة لم تظهر أضعف من المتوقع، حيث أظهر التقرير زيادة الوظائف غير الزراعية. ودفعت المخاوف من الركود المستثمرين إلى العزوف عن الأسهم الأمريكية ومعظم الأصول الأخرى ذات المخاطر بما في ذلك أصول الأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر STOXX 600 في أوروبا وسط مكاسب بأسهم قطاع الطاقة والتي استفادت من ارتفاع أسعار النفط. وعلى صعيد النفط، ارتفعت الأسعار بعد إعلان غير متوقع من أوبك+ بشأن خفض الإنتاج في عام 2023.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب أسبوعية مدفوعة ببيانات قطاع التصنيع والتوظيف والتي جاءت أضعف من المتوقع مما زاد من مخاوف الركود.

علاوة على ذلك، قادت المخاوف من خفض أسعار الفائدة إلى زيادة تكهنات المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى التحول السريع في مسار السياسة النقدية، وذلك خلال الاجتماع التالي لتجنب الانحدار الحاد في الاقتصاد.

في هذه الأثناء، انعكس عزوف المستثمرين عن المخاطرة في وقت لاحق بنهاية الأسبوع مع صدور تقرير الوظائف والذي جاءت بياناته معتدلة، ولم تتراجع بشكل مفاجئ كما كانت تخشى السوق. تسبب هذا في تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مايو.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.96% لتستقر عند 2007.91 دولار للأونصة، استفادت السلعة التي لا تدر عائدًا من انخفاض تسعير السوق لأسعار الفائدة الأمريكية مما أثر على عوائد السندات والدولار.