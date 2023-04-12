الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

عوائد سندات الخزانة
عوائد سندات الخزانة الأمريكية

كشفت تقارير دولية عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي خلال الأسبوع مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات وبيانات تقرير الوظائف الأمريكية والتي غذت مخاوف الركود. 

ورغم هذا، تجدر الإشارة الى أن البيانات الخاصة بالعمالة لم تظهر أضعف من المتوقع، حيث أظهر التقرير زيادة الوظائف غير الزراعية. ودفعت المخاوف من الركود المستثمرين إلى العزوف عن الأسهم الأمريكية ومعظم الأصول الأخرى ذات المخاطر بما في ذلك أصول الأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر  STOXX 600 في أوروبا وسط مكاسب بأسهم قطاع الطاقة والتي استفادت من ارتفاع أسعار النفط. وعلى صعيد النفط، ارتفعت الأسعار بعد إعلان غير متوقع  من أوبك+ بشأن خفض الإنتاج في عام 2023.

وسجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب أسبوعية مدفوعة ببيانات قطاع التصنيع والتوظيف والتي جاءت أضعف من المتوقع مما زاد من مخاوف الركود. 

علاوة على ذلك، قادت المخاوف من خفض أسعار الفائدة إلى زيادة تكهنات المستثمرين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى التحول السريع في مسار السياسة النقدية، وذلك خلال الاجتماع التالي لتجنب الانحدار الحاد في الاقتصاد. 

في هذه الأثناء، انعكس عزوف المستثمرين عن المخاطرة في وقت لاحق بنهاية الأسبوع مع صدور تقرير الوظائف والذي جاءت بياناته معتدلة، ولم تتراجع بشكل مفاجئ كما كانت تخشى السوق. تسبب هذا في تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مايو.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.96% لتستقر عند 2007.91 دولار للأونصة، استفادت السلعة التي لا تدر عائدًا من انخفاض تسعير السوق لأسعار الفائدة الأمريكية مما أثر على عوائد السندات والدولار.

الأسهم الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي البيانات الخاصة الخزانة الامريكية الخزانة الأمريكي

الأكثر قراءة

بالزيادة الجديدة.. قبض معاشات شهر مايو 2023

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

أمطار غزيرة بالقاهرة والجيزة.. و"الأرصاد" تُحذر المواطنين

"الداخلية" توضح تفاصيل تعدى شخص على سيدة بمدينة نصر بسبب إطعام الكلاب

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6.. قانون الوصاية عائق أمام تعليم أبناء منى زكي

محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان