الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لـ"فران" اقتحم شقة جارته واعتدى عليها بالإسماعيلية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (الدائرة الثانية) بالإعدام شنقا على فرّان بعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية، لاتهامه باغتصاب جارته وتهديدها وتصويرها بعد سرقة مفتاح شقتها.

قررت الدائرة الثانية بجنايات الإسماعيلية بإحالة أوراق قضية فران الإسماعيلية إلى المفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة لشهر سبتمبر الماضي عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغاً بالواقعة، وتمكنت مباحث الضواحى من القبض على المتهم وبمواجهتة اعترف بارتكابة الجريمة.

كان المستشار عمرو جميل أبو الفتوح المحامى العام الأول لنيابة الإسماعيلية قد قرر إحالة (س.ح.إ) صاحب مخبز فينو شهير إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باغتصاب فتاة بالإكراه، حيث اقتحم شقتها بدائرة مركز الضواحى بالاسماعيلية وواقع المجنى عليها بغير رضاها بأن دخل لمـنزلها خلسة باستخدام المفتاح الخاص بالمجنى عليها المفقود منها منذ فترة - وقام بإجبارها بخلع ملابسها ومعاشرتها معاشرة الأزواج كرهاً عنها وذلك بغرفة نومها، تحت التهديد والإكراه النفسى مما بث الرعب فيها بتلك الوسيلة القسرية من اغتصابها.

جنايات الإسماعيلية الإعدام شنقا اغتصاب جارته

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