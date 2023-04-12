رفع حالة الطوارئ بسبب سقوط أمطار غزيرة فى القليوبية

شهدت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ ،على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق، مما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل.

حيث رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جار التعامل معها، حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وكلف محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وفى سياق متصل شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة كوبري الفحص دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بصل"، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية علي الطريق، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث وجرى رفع وتجنيب السيارة، وإعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، محملة بـ"بصل" أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، تجاه قويسنا، وسقوط حمولة البصل على الطريق.



على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بصل"، أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه قويسنا، وسقوط الحمولة على الطريق، وحدث تعطل في الحركة المرورية علي الطريق لبضع دقائق.