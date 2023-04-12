الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع حالة الطوارئ بسبب سقوط أمطار غزيرة فى القليوبية

رفع حالة الطوارئ
رفع حالة الطوارئ بسبب سقوط أمطار غزيرة بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية موجة من الطقس السيئ ،على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق، مما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل.

 

حيث رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

 

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جار التعامل معها، حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

 

وكلف محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

 

وفى سياق متصل شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة كوبري الفحص دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بصل"، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية علي الطريق، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث وجرى رفع وتجنيب السيارة، وإعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، محملة بـ"بصل" أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، تجاه قويسنا، وسقوط حمولة البصل على الطريق.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بصل"، أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه قويسنا، وسقوط الحمولة على الطريق، وحدث تعطل في الحركة المرورية علي الطريق لبضع دقائق.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية أمطار غزيرة ورعد تجمعات المياه رفع آثار الأمطار رفع حالة الطوارئ سقوط أمطار غزيرة محافظة القليوبية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع إمام عاشور للأهلى لمدة 4 مواسم

تغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه فى طلب رد هيئة المحكمة بقضية سب الخطيب

الإسكندرية غارقة في الأمطار.. و150 سيارة صرف للطواري

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26600 ألف ميجاوات

تحصين 250 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالشرقية

توعية طلاب 65 مدرسة بكيفية ترشيد استهلاك المياه بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

كريم فرغلى

مرآة الدراما الصادقة

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا