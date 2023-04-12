الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"محشي البصل".. أكلة صيامي من أكلات أسبوع الآلام

محشي البصل
محشي البصل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول يوم الاربعاء من البصخة المقدسة الآلام كما هو متعارف عليه.

وقال الشيف تودري سعيد، من ايبارشية بورسعيد، في تصريح خاص، إن يوم الأربعاء هو اليوم الأكثر نسكا طيلة العام فحتى في الأصوام ذات الدرجة الثانية مثل صوم الميلاد والرسل والعذراء فيصوم الاقباط يوم الأربعاء باعتباره صوما من الدرجة الثانية فمتنعون خلاله من المأكولات البحرية على الرغم من انها اكلات مسموح بها في الاصوام ذات الدرجة الثانية.

وقال إن محشي البصلة أكلة سريعة وسهلة وذات قيمة غذائية عالية وتتكون من 4 حبات بصل متوسطة متطاولة، وكوب من الارز وحبة طماطم مفرومة وملعقة معجون طماطم او صلصة وفصين من الثوم الناعم وملعقة صغيرة نعنع يابس، وملعقة صغيرة كمون وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملح حسب الرغبة، ونصف كوب زيت زيتون، وبصلة مفرومة ناعمة.

وعن طريقة التحضير، فالأمر يبدأ بملئ قدر عميق بالماء وتركه يغلي على نار عالية وأثناء ذلك نفرم الطماطم والثوم والبصلة، ووضع الرز بعد غسله والبقدونس ومعجون الطماطم والطماطم المفرومة والبصلة والثوم والملح والفلفل والكمون والنعنع وزيت الزيتون في وعاء وتحريكه حتى تمتزج مكونات الحشو جيداً تم يتم تقطيع حبات البصل من طرف واحد وحتى المنتصف فقط لتبقى حبة كاملة ونضعها في الماء الساخن مع سلقها على نار عالية لحوالي 5 دقائق

ثم يتم فصل طبقات البصل عن بعضها وتوضع في طرف الطبقات الكبيرة كمية من الحشوة ثم يتم لفها بإحكام ونرتبها في قدر عميق، ويتم تكرير العملية حتى تنتهي الكمية مع وضع ماء بحيث يغمر البصل ثم يتم وضع طبق زجاجي فوق محشي البصل ويتم تغطية القدر وتركه على نار عالية حوالي 50 دقيقة حتى ينضج واخيرا يوضع البصل المحشي في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً .

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