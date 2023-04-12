"البرلمان" يوافق على اتفاقية تمويل توريد 32 قطارًا للخط الثالث لمترو الأنفاق

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٣٧) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجارى المقدم من بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول كوريا بقيمة ٦٤ مليونا و۱۸۰ ألفا و۹۰۰ يورو لاستكمال تمويل مشروع توريد ۳۲ قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقال النائب علاء عابد، إن أهمية الخط الثالث لمترو القاهرة لكونه يمثل رابطاً رئيسيًا بين جميع خطوط النقل السككي بالجر الكهربائي داخل القاهرة الكبرى بما يحققه من تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، كما يتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

وأوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن هذا الاتفاق جاء لتحقيق الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع الشركة المصنعة للقطارات، وفي ضوء المعلومات والبيانات التي تعرفت عليها اللجنة فقد وضعت اللجنة رؤيتها في الاتفاق.

وثمنت اللجنة توجه الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق باتباع سياسة توطين صناعة عربات القطارات داخل جمهورية مصر العربية وعدم الاكتفاء بالتوريد الخارجي من الجانب الكوري، وذلك من خلال تضمين بنود التعاقد مع شركة هيونداي الكورية على قيام شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع بتجميع 10 قطارات.

وأكد النائب علاء عابد، أن تشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة يعتبر نقلة حضارية في خدمات نقل المواطنين وتخفيف التكدس المروري على الطرق باعتباره أول وسيلة نقل حضارية تمثل محور عرضيا يربط بين شرق القاهرة وغربها، هذا بالإضافة إلى دوره الفاعل في التيسير على العاملين بالوزارات عند الانتقال إلى العاصمة.

واستطرد النائب علاء عابد، أن اللجنة في تقريرها أوضحت عددا من النقاط التي كانت مؤثرة في استخلاص رأيها النهائي، والتي كان من أهمها الآتي أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ ۳۱۷ مليونا و۷۷۰ ألف يورو، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (۲۲) قطارا، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (۹) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (۱۰) قطارات وأن المجلس سبق له أن وافق بجلسته المعقودة في ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ على اتفاق قرض ميسر من بنك التصدير والاستيراد الكوري نحو ٨٤.٣% من قيمة القطارات، وقد دخل هذا الاتفاق حيز النفاذ وبلغ إجمالي المسحوبات هذا بخلاف تسهيل قرض يضمنه بنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة إجمالية لا تزيد على ٢٨ مليون و١٧٤ ألفا و۲۳۲ يورو من بنك كريدى أجريكول للاستثمار والشركات تمثل نسبة ٤٠% من المبلغ الأصلي) وسيتم تخصيص قيمتهما لتمويل نسبة تصل إلي ١٨,٩%.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الاتفاق يأتي لاستكمال قيمة المكون الأجنبي لعقد توريد القطارات البالغ ۳۱۷ مليونا و۷۷۰ ألف يورو، وأنه قد تم بالفعل توريد عدد (۲۲) قطار، بالإضافة إلى توريد مكونات عدد (۹) قطارات المصنع سيماف لتجميعها من أصل (۱۰) قطارات.