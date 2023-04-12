البورصة تواصل الهبوط عند الإغلاق.. و"السوقى" يخسر 9 مليارات جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها لدى ختام معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على أسهم السوق المختلفة، تلك التي قابلتها عمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية على أسهم السوق المختلفة، خاصة الكبرى منها والقيادية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" تراجعاتها ليغلق على انخفاض بلغت نسبته 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، بالتزامن مع انخفاض مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.6% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.

في سياق متصل، تراجع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.46%، ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، ما ساهم في امتداد الهبوط للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي تراجع بنسبة بلغت 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة.