انطلاق معرض "وتركس" لتكنولوجيا معالجة المياه والصرف.. 15 مايو

بمشاركة 200 شركة مصرية وأجنبية..

تنطلق يوم 15 مايو المقبل ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات النسخة السابعة من معرض «وتركس» وهو المعرض الدولي المتخصص في مجال البنية التحتية لتنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وأنظمة الري المختلفة تحت شعار «الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا» بقاعات مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة دعاء عبدالهادي، المدير التنفيذي لمعرض «وتركس» إن المعرض هذا العام يضم أكثر من 200 شركة عارضة منها 50 شركة أجنبية مخصص لها 18 جناحًا دوليًا بالمعرض من: أمريكا - ألمانيا - إيطاليا - هولندا - السعودية - جنوب إفريقيا - الهند - الصين - تركيا - روسيا - النمسا - سويسرا - الإمارات - الدنمارك وغيرها.

وأشارت دعاء عبدالهادي، في تصريحات لها اليوم، إلى أن الجديد في المعرض هذا العام سيكون توقيع 3 بروتوكولات تصنيع مشترك بين شركات محلية مصرية وشركات أجنبية من دول أمريكا وتركيا والنمسا بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه ومعالجة الصرف بأنوعه في مصر والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة في هذا المجال في مصر.

وأكدت مدير معرض «وتركس» لمعالجة المياه أن هذه النسخة من المعرض تأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية، بإقامة مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة من طرق وكباري ومشروعات عملاقة لتنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وتبطين الترع والمصارف ومخرات السيول والسدود.

ونوهت إلى أن ملف البينية التحتية من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة لزيادة تنوع مصادر المياه ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل التغيرات المناخية ورغبة القيادة السياسية و الحكومة في توطين التكنولوجيا لزيادة حجم المكون المحلي في المشروعات القومية لتنفيذ الخطة الطموحة للدولة للاستدامة و استراتيجية 2050 وهذا هو أحد أهم أهداف معرض وتركس في دورته الجديدة.