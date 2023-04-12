الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بمشاركة 200 شركة مصرية وأجنبية..

انطلاق معرض "وتركس" لتكنولوجيا معالجة المياه والصرف.. 15 مايو

دعاء عبد الهادي
دعاء عبد الهادي

تنطلق يوم 15 مايو المقبل ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات النسخة السابعة من معرض «وتركس» وهو المعرض الدولي المتخصص في مجال البنية التحتية لتنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وأنظمة الري المختلفة تحت شعار «الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا» بقاعات مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة دعاء عبدالهادي، المدير التنفيذي لمعرض «وتركس» إن المعرض هذا العام يضم أكثر من 200  شركة عارضة منها 50 شركة أجنبية مخصص لها 18 جناحًا دوليًا بالمعرض من: أمريكا - ألمانيا - إيطاليا - هولندا - السعودية - جنوب إفريقيا - الهند - الصين - تركيا - روسيا - النمسا - سويسرا - الإمارات - الدنمارك وغيرها.

وأشارت دعاء عبدالهادي، في تصريحات لها اليوم، إلى أن الجديد في المعرض هذا العام سيكون توقيع 3 بروتوكولات تصنيع مشترك بين شركات محلية مصرية وشركات أجنبية من دول أمريكا وتركيا والنمسا بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه ومعالجة الصرف بأنوعه في مصر والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة في هذا المجال في مصر.

وأكدت مدير معرض «وتركس» لمعالجة المياه أن هذه النسخة من المعرض تأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية، بإقامة مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة من طرق وكباري ومشروعات عملاقة لتنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وتبطين الترع والمصارف ومخرات السيول والسدود.

ونوهت إلى أن ملف البينية التحتية من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة لزيادة تنوع مصادر المياه ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل التغيرات المناخية ورغبة القيادة السياسية و الحكومة في توطين التكنولوجيا لزيادة حجم المكون المحلي في المشروعات القومية لتنفيذ الخطة الطموحة للدولة للاستدامة و استراتيجية 2050 وهذا هو أحد أهم أهداف معرض وتركس في دورته الجديدة.

البنية التحتية التكنولوجي الهيئة الهندسية الحكومة المصري الزراعى الصرف الصحي

الأكثر قراءة

رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

مجلس الوزراء يوافق على زيادة سعر توريد القمح إلى 1500 جنيه للإردب

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس "المقاولون العرب" برئاسة أحمد العصار

إخماد حريق نشب فى محصول قصب السكر بقنا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023 وموظفي الدولة

لا إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية ببنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا