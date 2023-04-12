الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"E-Rally" جامعة حلوان يحصد جوائز تحدي المركبات بالإمارات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

حصد فريق E-Rally بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، العديد من الجوائز في “تحدي المركبات الكهربائية العالمي- GEVC”، والذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحقق الفريق جوائز:
• المركز الأول في الـ Design Presentation 
• جائزة Preservation award
• المركز الثالث overall علي مستوى الشرق الأوسط
وبذلك تأهل الفريق للمرحلة القادمة من المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصنعت السيارة التي شارك بها طلاب الفريق على مقياس سيارات فورميلا F1، تصنيع مصري ١٠٠٪، وقد تم تصنيع السيارة بمصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع.

وهنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الطلاب بهذا الفوز، مؤكداً أن هذه المشاركات تكسب الطلاب خبرات ومهارات عالية تؤهلهم للمنافسة بقوة، مضيفاً أن أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية هي التصنيع وانتاج سيارات بهذه الموصفات وهو شئ مشرف للغاية.

وأكد الدكتور محمد حسنين ربيع، عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن هذه ليست المشاركة الأولى لطلاب الجامعة في هذه النوعية من المسابقات فجامعة حلوان تعد طالب موهوب فريد من نوعه ذو قدرات عالية، متمنياً التوفيق للطلاب في المراحل القادمة.

 

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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