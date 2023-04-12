الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رغم الأمطار.. استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة الملاحة البحرية

بوغاز مينائي الإسكندرية
بوغاز مينائي الإسكندرية

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، عن استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، وانتظام حركة الملاحة البحرية، وتداول البضائع وخروج ودخول السفن التجارية بشكل طبيعي، ولم تصدر أي تعليمات من المسؤولين بغلق البوغاز نظرا لارتفاع الأمواج بالحد المسموح لها، وذلك رغم سقوط أمطار غزيرة على معظم مناطق المدينة منذ الساعات الأولى مصاحبة بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح.


وشهدت عدد من مناطق غرب الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح شديدة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، بعد مواصلة موجة الطقس المتقلب الذي ضرب المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وذلك دون تأثير على حركة الميناء، وتعرضت أحياء متفرقة إلى سقوط أمطار خفيفة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعي مائل للبرودة صباحًا مائل للدفء نهارًا.

وجاء ذلك لتقارير الأرصاد الجوية، حيث ساد طقس ربيعي مائل للبرودة صباحًا مائل للدفء نهارًا، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 13 للصغرى و21 للعظمى، وسرعة الرياح 23 كيلو مترا/ الساعة، ودرجة الرؤية غائم جزئيًا.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة، بالرغم من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة علي المحافظة، ليسود طقس متقلب وانتشار الغيوم في سماء عروس البحر المتوسط.
 

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