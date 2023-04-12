الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة طفل في حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بأكتوبر

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي يقودها مهندس أثناء عبوره الطريق، بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى زايد التخصصي، بوصول طفل، 12 عاما، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ ونزيف داخلي.


وبالانتقال والفحص ولقاء والدة الطفل، ربة منزل، 50 عاما، أفادت بأنّ نجلها كان يلهو في الحديقة أمام مساكن عثمان، وحال عبوره الطريق اصطدمت به سيارة يستقلها مهندس، 40 عاما، واصطحب الطفل إلى مستشفى زايد التخصصي لعلاجه، لكنه توفي أثناء إسعافه وأُلقي القبض عليه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الجيزة مهندس صدم سيارة ملاكي

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