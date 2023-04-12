وفد عراقي يعقد اجتماعا مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم ، أن وفدا عراقيا عقد اجتماعاً مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أن اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن بدأت بحضور محافظ العراق في الصندوق محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما.

وأضاف، أنه تمَّت مناقشة توجّه العراق نحو عقد برنامج (غير تمويلي) يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار إلى أنه تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة.

وطالب العلّاق، الصندوق بـتقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008.