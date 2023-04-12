سيراميكا كليوباترا يسعى للخروج من دائرة التعادلات على حساب الداخلية

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على فريق الداخلية في التاسعة والربع مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

الداخلية بقيادة علاء عبد العال يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة مع فيوتشر من الأسبوع الثاني والعشرين حقق الفريق أربعة انتصارات وتعادل 9 مرات وخسر 10 مباريات وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا وبعد ثلاث مباريات متتالية دون هزيمة خسر الفريق في الجولة الماضية أمام سموحة.

علاء عبد العال قام خلال التدريبات بعلاج الأخطاء الدفاعية التي أدت للهزيمة في المباراة الأخيرة أمام سموحة بنتيجة 4-3 وطالب لاعبيه بالعودة للنتائج الايجابية في ظل الصراع الشرس على الهروب من شبح الهبوط وطالب لاعبيه بأداء المباراة بقوة ورغبة حقيقية في حصد النقاط الثلاث التي تعني الكثير للفريق في هذا التوقيت.

على الجانب الآخر يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة التونسي معين الشعباني المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر وحقق ستة انتصارات مقابل عشرة تعادلات وسبع هزائم وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا وتعادل في أخر 4 مباريات مع حرس الحدود والمقاولون والإسماعيلي وأسوان ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31.

وحرص معين الشعباني خلال التدريبات على تطوير أساليب الهجوم لتسجيل أكثر من هدف والعودة للانتصارات خاصة أن فريق الداخلية يجيد اللعب بأسلوب دفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة التي حذر مدافعيه منها في ظل خطورة سمير فكري أحد أبرز مفاتيح لعب الداخلية الذي سيخضع لرقابة صارمة للحد من خطورته.

يدير المباراة محمد التابعي غازي ويساعده محمد عبد المجيد ومحمد عطا ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.