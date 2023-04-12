الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر إثر انهيار حائط أثناء البناء في سوهاج

جثة
جثة

كشف مصدر أمني تفاصيل مصرع شاب عقب انهيار حائط عليه بمحافظة سوهاج، حيث استقبل مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج، شابًا يبلغ من العمر 41 سنة جثة هامدة، وعامل بأجر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وذلك إثر انهيار حائط عليهما أثناء قيامهما ببنائه بمنزل المتوفي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج اللازم للمصاب والحالة العامة مستقرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة شاب وإصابة عامل انهار عليهما جدار أثناء العمل بدائرة مركز شرطة طهطا شمال المحافظة وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتم إخطار الجهات المختصة بالحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز طهطا بوصول كل من ياسر م أ ع 41 سنة حاصل على بكالوريوس لغة عربية " جثة هامدة "، و نجل عمومته إبراهيم م ع أ 20 سنة عامل بأجر مصاباً " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ويقيمان دائرة المركز.

وبسؤال المصاب ونجل عم المتوفى المدعو محمود أ أ ع- 56 سنة موظف ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكورين ببناء " حائط داخلى " بمنزل المتوفي بذات الناحية انهارت عليهما مما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق. 

3 سنوات أثناء الـ التحر إصابة عامل إخطار التحفظ على

الأكثر قراءة

4 قتلى بإطلاق نار فى محطة عسكرية بالهند

حل لغز العثور على جثة عامل به عدة طعنات بقنا

مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل مسرعة في قنا

رمضان النجوم.. قصة "اللص" الذي أيقظ هدى سلطان لتناول السحور

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

إزالة وإيقاف 9 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بثلاث مراكز بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا