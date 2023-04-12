الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشتاء يودع السويس بأمطار خفيفة ورياح متوسطة (صور)

الأمطار في السويس
الأمطار في السويس

شهدت محافظة السويس في الساعات الأولى بعد منتصف الليل سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق صاحبها رياح متوسطة الشدة، وحرص عدد من سكان السويس على النزول للشوارع للاستمتاع بالأمطار الخفيفة التي يودع بها الشتاء سكان المدينة الباسلة.

وتعرض عدد من المناطق مثل بورتوفيق والكورنيش الجديد لهبوب موجات من الرياح غير المحملة بالأتربة، في حين هبت الرياح المحملة بالأتربة على مناطق السلام والتوفيق والمناطق القريبة من الطرق السريعة والصحراوية.

وانتشرت سيارات رفع المياه بالقرب من الميادين والمناطق ذات الكثافات المروية العالية تحسبًا لتصاعد شدة الأمطار للقيام بدورها في رفع المياه حرصًا على السيولة المرورية.

الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
الأمطار في السويس
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