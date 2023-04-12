"صحة أسيوط" تنظم دورة تدريبية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة

نظمت مديرية الصحة بأسيوط دورة تدريبية لأطباء الأطفال والوحدات الصحية ومنافذ فحص راغبي الزواج، والفرق الطبية من العاملين بالمراكز العلاجية الخاصة بتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن التدريب يهدف إلى تعريف الفرق الطبية من العاملين بالمبادرة، بأحدث أدلة العمل، وبروتوكولات العلاج، وأحدث الدراسات لأمراض التمثيل الغذائي «الوراثية» ومن ضمنها مرضى «الفينيل كيتونوريا، ونقص رباعي هيدروبيترين»، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل عبد الحميد قاسم، مدير عام إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بأسيوط، إنه جرى عقد عدد من ورش العمل التدريبية على مدار يومين متتاليين شارك خلالها 40 طبيبًا، وتم تدريب الأطباء على الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسيه للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، والمبادرة الرئاسيه لفحص المقبلين على الزواج.

وأوضحت الدكتورة منة الله مصطفى، مساعد مدير إدارة رعاية الأمومة والطفوله، أنّ المحاضرات تضمنت تعريف الأطباء بكيفية إجراء مسح كامل للأطفال والوصول إلى التشخيص الصحيح، ومعرفة الأعراض المرضية التي من خلالها يمكن تحديد النظام الغذائي قليل البروتين والألبان العلاجية والفورميولا العلاجية المسموح تناولها طبقًا للحالة الصحية لكل طفل، إضافة إلى تحديد عدد الوحدات قليلة البروتين اللازمة لكي يتناولها في يومه.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنّ المحاضرات تضمنت التعريف بالبرنامج القومي لفحص المواليد ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والتغذية الأساسية للطفل، وتقييم مراحل النمو للحالات المصابة بأمراض التمثيل الغذائي، وتشخيص وعلاج مرض الفينيل كيتونوريا، وحساب النظام الغذائي، والإرشاد الوراثي لأسر الحالات، وتقديم الدعم النفسي لأسر المرضى المكتشفة بشكل دوري، ومتلازمة الحمل للحالات المصابة بأمراض التمثيل الغذائي، ومتابعة النمو العصبي للأطفال.

وأشار إلى أنه تم تدريب أطباء الأطفال وأطباء الوحدات الصحية وأطباء منافذ فحص راغبي الزواج، وقد قام بإلقاء المحاضرات دكتورة أمل عبد الحميد قاسم مدير اداره رعاية الأمومة والطفولة، و دكتورة منة اللة مصطفى مساعد مدير أدارة رعاية الأمومة والطفولة، وأطباء مركزي الوراثة والإرشاد الوراثي.

دورة تدريبية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة بأسيوط

دورة تدريبية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة بأسيوط

دورة تدريبية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة بأسيوط

دورة تدريبية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة بأسيوط

دورة تدريبية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة بأسيوط

دورة تدريبية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة بأسيوط