الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شهر الفرحة.. تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الأنيمشن يحيى وكنوز

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

استكملت الحلقة 20 من المسلسل الرمضاني الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز” بلقاء د.عجيب زعيم العصابة الشرير الذي يجسّد شخصيته محمد ثروت مع مازن صديق يحيى حيث طلب منه أن يخبره عما يحدث ليحيى، حيث زعم أنه يفعل ذلك من أجل أن يفيد البلاد بعلمه وهو الامر الغريب في الموضوع.

وتتواصل الأحداث بذهاب يحيى لعصام، حيث قام بإخباره عن موضوع التمثال والتعويذة وأسرار كلام الملك له وسر اختفاء الكلام المكتوب في البردية، بسبب الرجوع من نفس البوابة الزمنية .

تستكمل الأحداث بطلب يحيى من سينو أن يقابل الملك رمسيس الثاني مع عصام وبالفعل انتقلا للعالم الآخر وقابلا الملك رمسيس الثاني ملك مصر.

ويناقش مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

ويذاع الجزء الثاني من مسلسل “يحيي وكنوز” حصريا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

وضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.

“يحيى وكنوز Watch المسلسل الكرتوني الفنان ياسر جلال الرسوم المتحركة الدكتور عجيب الملك رمسيس الثاني الملك رمسيس المصري القديم

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