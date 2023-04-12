توخيل: نتيجة مباراة مان سيتى ليست عادلة.. والأمور لم تنته بعد

عبّر توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ عن حزنه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام مانشستر سيتي، مؤكدًا أن فريقه استحق تسجيل هدف على الأقل.

وحقق فريق مان سيتي انتصارًا عريضًا على بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قال توخيل في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لقد عوقبنا في مراحل كنا فيها الفريق الأفضل. لقد تم ببساطة معاقبتنا بوحشية".

أضاف:" أعتقد أن أداءنا كان جيدًا للغاية حتى 2-0.. لا أريد أن أتحدث عن النتيجة ؛ لقد رأيت أداءً جيدًا للغاية حتى الدقيقة 70".

وأردف: "أعتقد أننا استحقينا تسجيل هدفًا واحدًا على الأقل وأهدرنا هدفًا أو اثنين، أعتقد أن لاعبي فريقي كانوا يفتقرون إلى الثقة والحالة الخاصة بهم".

أوضح: "بالطبع، النتيجة مريرة، لكنني وقعت في حب فريقي اليوم ، بالطريقة التي يقومون بها.. حتى لو بدا الأمر غريباً ، فقد كان ذلك ممتعًا جدًا، إنها ليست نتيجة عادلة، نتيجة لا تحكي قصة المباراة".

وعن مباراة الإياب، قال:"ستكون مهمة صعبة بالطبع. كرة القدم هي كرة القدم. والمباراة في ألمانيا هي مباراة في ألمانيا.. كل شيء يمكن أن يحدث. لن ينتهي الأمر حتى نستحم عقب المباراة المقبلة".

ودافع توخيل عن دايوت أوباميكانو بعد ارتكابه عدد من الأخطاء وتسببه في الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، قائلًا:"أوباميكانو لا يزال شابًا ، سيتعلم من ذلك، إذا لعبت العديد من المباريات ، فسوف ترتكب خطأ في مرحلة ما.. هذا الخطأ يعاقبنا اليوم ويكلفنا المباراة، لكن الأمور تستمر".

وأكمل قائلًا:"إنه أمر مرير جدًا لأوباميكانو، لكن ليس من أجل لا شيء، أنه يلعب معنا.. لديه صفات عالية ونحن نؤمن به".

وتُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ.