الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس صاحب كلب الشيخ زايد 15 يومًا

كلب
كلب

قالت النيابة العامة في تحقيقاتها بِشأن مصرع مواطن نتيجة عقره من كلب شرس، إنها سوف تعلن في بيان رسمي عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات وما انتهى إليه تصرفها فيها، علمًا باستمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث عرضته النيابة العامة على المحكمة المختصة والتي أمرت عقب نظر الأوراق بمد حبسه احتياطيًّا.

واستُكملت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مصرع مواطن إثر عقره من كلب شرس في مدينة الشيخ زايد  بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية. 

كلب الشيخ زايد إجراء العمليات الجراحية التدخلات الجراحية العمليات الجراحية النيابة العامة المحكمة المختصة جراء العمليات الجراحية

الأكثر قراءة

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها

ننشر أقوال الطبيب المعالج لضحية «كلب الشيخ زايد» المتوفى

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

النيابة تحقق فى السبب المباشر لوفاة المجنيى عليه المعقور من كلب بالشيخ زايد

«الكتيبة 101» الحلقة 20| ماهر فرغلي: الإخوان خططوا لتحويل سيناء لبؤرة تجمع للإرهابيين

توخيل: نتيجة مباراة مان سيتى ليست عادلة.. والأمور لم تنته بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات