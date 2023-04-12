بعد الحلقة 20.. «ضرب نار» يتصدر ترند محرك البحث الأشهر «جوجل»

شهد ختام الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار، تفاعلًا واسعًا من قبل جمهور العمل الدرامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة بعد سعي جابر الكوماندا الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، للانتقام من زوجته السابقة “مُهرة أبو الليل”الفنانة ياسمين عبد العزيز.



تصاعد أحداث مسلسل ضرب نار



وخلال أحداث المسلسل، دخل “الكوماندا” السجن بتهمة الإتجار في الأدوية المضروبة لمدة 5 سنوات، بعد أن أبلغ عنه ابن عمه “سامي”الفنان أحمد الرافعي، وقدم للسلطات الأمنية دليلًا يثبت تورط جابر في القضية، باستخدام كاميرات المراقبة الخاصة به.



وفي الوقت الذي سُجن فيه “الكوماندا”، رفعت زوجته “مُهرة” قضية خلع وتزوجت من رجل الأعمال “زيدان” الفنان ماجد المصري.

مسلسل ضرب يتصدر مؤشرات بحث "جوجل"



وتصدر مسلسل ضرب نار، مؤشرات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث الذي حظي به مسلسل ضرب نار، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية، وبعد عرض الحلقة 20 مباشرة.



ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مسلسل ضرب نار، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة التاسعة مساءً، بنسبة 68%، ليصل في الساعة العاشرة ونصف مساءً، إلى نسبة 100%، وقت عرض الحلقة 20 من مسلسل "ضرب نار".

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عن مسلسل ضرب نار، عبر موقع جوجل، هي محافظة الوادي الجديد بنسبة 100%، وتليها محافظة السويس بنسبة 92%، ثم محافظة الأقصر بنسبة 85%، وبورسعيد بنسبة 84%، وسوهاج بنسبة 81%.