الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ22 مليون تغريدة.. «ضرب نار» يتصدر ترند «تويتر» مع عرض الحلقة الـ20

ضرب نار
ضرب نار

في الوقت الذي تُعرض فيه الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار، أشاد عدد كبير من متابعي العمل الدرامي بقوة أحداث المسلسل الرمضاني، معبرين عن ذلك عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص موقع تويتر، الذي شهد تفاعلًا واسعًا من قبل المغردين حول تألق أبطال مسلسل ضرب نار في الموسم الرمضاني.

ويناقش مسلسل ضرب نار" عددًا من القضايا المجتمعية أبرزها قضية الثأر في صعيد مصر، والتي لاحقت جابر الكوماندا منذ الحلقات الأولى من المسلسل، كما عرض أزمة التحرش داخل العمل، والتي تعرضت لها مُهرة أبوالليل.

قبل عرض الحلقة 20.. ملخص لأبرز أحداث مسلسل "ضرب نار"

مواعيد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل "ضرب نار"

مسلسل ضرب نار يتصدر موقع "تويتر"
 

وفي الساعات القليلة الماضية، شهد موقع "تويتر" تفاعلًا واسعًا من قبل المغردين، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، مؤشرات البحث والتفاعل مع مسلسل ضرب نار، من خلال استخدام أداة "track my hashtag"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المسلسل الرمضاني.

 

وبحسب أداة "track my hashtag"، فقد كشفت خلال الساعات القليلة الماضية، عن ارتفاع معدل نشر التغريدات الذي وصل لـ99 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 82 مغردًا، بينما بلغت نسب التفاعل مع تغريدات المسلسل نحو 61 مليونًا و600 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 22 مليونًا و200 ألف مغرد.

وتبين أيضًا أنه تم التغريد حول مسلسل "ضرب نار"، عبر موقع تويتر، وخاصة قبل عرض الحلقة 20 مباشرة، من خلال أجهزة الأندرويد بنسبة 30٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 19٪؜ ومن خلال TweetDeck بنسبة 7٪؜، أما من أجهزة الأيفون بنسبة 22%، بينما كانت نسبة البحث عبر تطبيق Tweet Deck بمعدل 1% فقط.

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