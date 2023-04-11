مواعيد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل "ضرب نار"

ينتظر المتابعون لمسلسل ضرب نار للنجم أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، عرض الحلقة الـ٢٠ من المسلسل الذي يتناول قصة حب معقدة بين الثنائي، وسط الكثير من الصعوبات التي تواجههما عقب انفصالهما، لتتصاعد الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات الماضية.

وتعرض الحلقة الـ20 من مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى للحلقة العشرين الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ويعرض العمل على قناه art حكايات 1 و2، في تمام الساعة االعاشرة والنصف، ويعاد مرتان أولاهما 2 صباحا والثانية 6 صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.