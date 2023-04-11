الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«ضرب نار» الحلقه 20.. «الكوماندا» يُسابق الزمن سعيًا للانتقام من «مهرة»

ضرب نار
ضرب نار

تصاعدت الأحداث مع بداية الحلقة الـ20 من مسلسل “ضرب نار”، حيث يواصل “جابر الكوماندا” أحمد العوضي،  جهوده لملاحقة “مهرة أبو الليل” ياسمين عبدالعزيز، بعد التقائهما بالصدفة داخل أحد الملاهي الليلية.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

ويحاول “الكوماندا” جمع الأموال من خلال المشاركة في عمليات تهريب السلاح بالتعاون مع “أنور باشا” أحمد بدير، من أجل الوصول إلى غايته وهي الانتقام من “مهرة” ومواجهة سطوة زوجها “زيدان” ماجد المصري.

ومن جانبها، تواصل “مهرة” ياسمين عبد العزيز، التوسع في تجارتها لتأمين حياتها هي وإخوتها وابنها بجمع الملايين، إلا أن اهتمامها بالتجارة زيرع الشك في قلب “زيدان” خوفًا من استغناء "مهرة" عنه.

ويعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

قبل عرض الحلقة 20.. ملخص لأبرز أحداث مسلسل "ضرب نار"

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ضرب نار مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ٢٠ مسلسلات المتحدة

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