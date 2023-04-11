الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سوق الكانتو" الحلقة 20.. طه يواجه ركود سوق القماش في المسلسل

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو، تصاعدًا في أحداث السيناريو الدرامي، الأمر الذي أشاد به عديد من متابعي العمل الرمضاني، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتبين ذلك من خلال تصدر أحداث المسلسل لمؤشرات البحث عبر موقع جوجل، في الساعات القليلة الماضية.

وبدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو، بمشهد لزواج فاطمة التي تقدم شخصيتها الفنانة مها نصار، بشخصية رشاد الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، وحرصت الفنانة مي عز الدين التي تقدم شخصية راوية، على مساندة صديقتها فاطمة خلال عقد زيجتها.

تصاعد أحداث الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو

بمرور مشاهد الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو، ظهر طه القماش الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، وهو يجهز لمشروعه الجديد داخل سوق القماش، والذي شهد ركودًا ضخمًا في الحلقات السابقة من العمل الدرامي، ليقرر طه القماش مكافحة ذلك الركود، من خلال تجميع القماش القديم، والعمل على إعادة تأهيله ليصبح سهلًا في عملية البيع، وبأسعار أقل من المعروضة في السوق.

كما شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو، طرد رشاد لسيدة قامت بتأجير أحد محاله الخاصة من قبل داخل سوق القماش، بعد أن تأخرت كثيرًا في دفع الإيجار له، وقررت السيدة بعد ذلك الاستعانة براوية، لكن دون فائدة، كونها طلبت منها العودة إلى المحل الخاص بها، وحل مشكلتها مع رشاد.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو.. والقنوات الناقلة

ويتم عرض “سوق الكانتو” بشكل يومي في الساعة التاسعة مساءً، عبر قناة  dmc، وذلك بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل عبر منصة  watch it في تمام الساعة 9.30 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً.

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