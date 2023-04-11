وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم تتفقد لجنة النظام والمراقبة للمدارس التجارية

قامت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة تفقدية للجنة النظام والمراقبة "دبلوم المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات"، قطاع المنيا ب ، بمدرسة على فراج التجارية، لمتابعة حسن سير وإنضباط وانتظام العمل داخل لجنة النظام والمراقبة، بحضور محمد سلطان رئيس الكنترول، ومحمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وفريق العمل بلجنة النظام والمراقبة.

وأكدت دكتورة أمانى، على أن المشاركة في جميع أعمال الامتحانات واجب وطني هام، مؤكدة على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكاتف جنبا إلى جنب من أجل إنجاز العمل على أكمل وجة.

أشادت وكيل الوزارة بالجهد المتميز المبذول في العمل، والنظام والهدوء داخل لجنة النظام والمراقبة بامتحانات الدبلوم التجاري بالفيوم.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددا من المشروعات الخدمية بعد نهو أعمالها الإنشائية، بقرية الغرق، التابعة لمركز إطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندسة سها جمال الدين مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، والأستاذ حازم حسنى مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم.

بدأت جولة محافظ الفيوم، بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد بقرية الغرق، على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة بلغت 4,5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ووجه محافظ الفيوم بسرعة دخول الموقف الخدمة، مع توفير دورات مياه به، وعمل مظلة لانتظار المواطنين.

كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، السوق العمومي الجديد بالقرية نفسها، على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويضم 44 محلاً "باكية"، ومكاتب إدارية، ومواقع خدمات للمترددين للبيع والشراء، ودورات مياه.