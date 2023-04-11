الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على شوارع دمياط وتوقف حركة الصيد

أمطار
أمطار

شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، علي شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة، وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار كما تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبياً ومن ثم عادت للعمل.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

يذكر أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سبق وعقدت اجتماع لمواجهة نوبات الطقس السيء وهطول امطار حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها ، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات ، والتأكد من سلامة جميع اعمدة الانارة ، مؤكدة أيضًا على التنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة للدفع بالمعدات اللازمة لتسوية المناطق الغير ممهدة لمنع تراكم مياه الأمطار بها.
في سياق آخر ، استقبل  ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

 

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