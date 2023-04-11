أمطار ورعد وبرق على كافة أنحاء المنوفية

تعرضت، منذ قليل، محافظة المنوفية، لحالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، على جميع أنحاء قرى ومراكز ومدن المحافظة، بمدينة شبين الكوم، والشهداء، وتلا، وبركة السبع، ومدينة السادات، ومنوف، وأشمون، واصطحب سقوط الأمطار والثلوج، أصوات الرعد القوية والبرق الذي أضاء أنحاء المحافظة في مشهد مهيب.

وسادت حالة من التعجب والفرحة، في نفس الوقت، بين أهالي محافظة المنوفية، على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أعربوا عن سعادتهم، لهطول أمطار الخير، خصوصًا في أول ليلة وترية، من شهر رمضان المعظم، ورجحوا أن تكون هذه ليلة القدر، داعين الله أن يتم الشهر الكريم على الجميع بتحقيق الأمنيات والسعادة للجميع.

وكانت قد تمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمختلف أنحاء المحافظة استعدادًا لهطول الأمطار المتوقعة، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.