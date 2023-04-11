الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الطرق والحدائق بوسط الإسكندرية

جانب من إزالة الإشغالات
جانب من إزالة الإشغالات

نفذ حي وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد، اليوم حملة للتصدي لظاهرة الإشغالات والحواجز بشوارع الحي، في إطار تشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور ،والمتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات.

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جابت الحملة شوارع: “إبن نافع، الأمير عمر، شوقى، الشهيدة أم صابر، الناصر محمد، امير البحر، الرصافة، محرم بك، الحدينى، الأبعادية، المحور، اسماعيل مهنا، مرسى بدر، صفيه زغلول، سعد زغلول، طريق الجيش، الشهداء، الميناء الشرقية، الاسكندر الاكبر، شامبليون، الغرفة التجارية، كلية الطب، السلطان حسين، شرم الشيخ، عمر لطفى، بورسعيد، لاجيته، سوق شيديا، الاندلس، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الادريايتك، عمر زعفان، هليوبوليس ،احمد قمحة، والنيل عمر ابراهيم”.

وأسفرت الحملة عن رفع 120 حالة أشغال، وعدد 60 من الحواجز والكاوتش، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة.

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حي وسط الاسكندريه رفع 120 حالة فتح الشوارع أمام المارة رفع كفاءة الطريق الاستعدادات لموسم الأعياد

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