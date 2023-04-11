"تعليم الشيوخ" توافق على اقتراح نائب التنسيقية بتفعيل مبادرة "فرصتنا رقمية"

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة تفعيل مبادرة فرصتنا رقمية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.

النائب علاء مصطفى يطالب بدراسة برامج جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقال مصطفى خلال الاجتماع إن مبادرة فرصتنا رقمية استهدفت توفير ٣٣ فرصة في مشروعات التحول الرقمي، بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو ٩٠ مليون جنيه مصري، مؤكدا أنه فاز في المرحلة الأولى من مبادرة فرصتنا رقمية ١٦ شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ ١٥ مشروعا للتحول الرقمي بالجهات الحكومية بقيمة تزيد على ٤٣ مليون جنيه، ولكنها توقفت دون وجود أسباب معلنة وواضحة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة إعادة تفعيل مبادرة فرصتنا رقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تقوم هذة الشركات بدور هام وعظيم في دول الجوار في مشروعات التحول الرقمي.

ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشيوخ على إعادة تفعيل مبادرة فرصتنا رقمية، مع تفادي جميع الملاحظات التي ظهرت في المرحلة الأولى من المبادرة، ودراسة المزيد من البرامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.