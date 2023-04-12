الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-4-2023

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامتها في مواعيدها المحددة التي تختلف من محافظة لأخرى، كما تختلف بصورة شبه يومية مع تغير طول الليل والنهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء  12-4-2023 في بعض المحافظات.

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٠٥ ص.
الشروق ٥:٣٤ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص.
صلاة العَصر ٣:٣٠ م.
صلاة المَغرب ٦:١٩ م.
صلاة العِشاء ٧:٣٩ م.

مع بداية العشر الأواخر.. دعاء قبل الإفطار

دعاء اليوم العشرين 11-4-2023 من شهر رمضان

مواعيد الصلاة في الإسكندرية
 

صلاة الفجْر ٤:٠٨ ص.
الشروق ٥:٣٩ ص.
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م.
صلاة العَصر ٣:٣٧ م.
صلاة المَغرب ٦:٢٥ م.
صلاة العِشاء ٧:٤٦ م.

مواعيد الصلاة في طنطا

صلاة الفجْر ٤:٠٤ ص.
الشروق ٥:٣٤ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص.
صلاة العَصر ٣:٣٢ م.
صلاة المَغرب ٦:٢١ م.
صلاة العِشاء ٧:٤١ م.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

صلاة الفجْر ٣:٥٨ ص.
الشروق ٥:٢٩ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص.
صلاة العَصر ٣:٢٧ م.
صلاة المَغرب ٦:١٦ م.
صلاة العِشاء ٧:٣٧ م.

مواعيد الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:١٠ ص.
الشروق ٥:٣٦ ص.
صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص.
صلاة العَصر ٣:٢٨ م.
صلاة المَغرب ٦:١٨ م.
صلاة العِشاء ٧:٣٤ م.

مواعيد الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص.
الشروق ٦:٠٨ ص.
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٦ م.
صلاة العَصر ٣:٥٤ م.
صلاة المَغرب ٦:٤٤ م.
صلاة العِشاء ٧:٥٩ م.

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لعلّها ليلة القدر.. دعاء ليلة الـ21 من رمضان 2023

الصلاة صلاة الفج ر صلاة الظ ه ر صلاة الع صر صلاة الم غرب صلاة الع شاء

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