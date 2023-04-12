يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامتها في مواعيدها المحددة التي تختلف من محافظة لأخرى، كما تختلف بصورة شبه يومية مع تغير طول الليل والنهار، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-4-2023 في بعض المحافظات.

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٠٥ ص.

الشروق ٥:٣٤ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص.

صلاة العَصر ٣:٣٠ م.

صلاة المَغرب ٦:١٩ م.

صلاة العِشاء ٧:٣٩ م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية



صلاة الفجْر ٤:٠٨ ص.

الشروق ٥:٣٩ ص.

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م.

صلاة العَصر ٣:٣٧ م.

صلاة المَغرب ٦:٢٥ م.

صلاة العِشاء ٧:٤٦ م.

مواعيد الصلاة في طنطا

صلاة الفجْر ٤:٠٤ ص.

الشروق ٥:٣٤ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص.

صلاة العَصر ٣:٣٢ م.

صلاة المَغرب ٦:٢١ م.

صلاة العِشاء ٧:٤١ م.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

صلاة الفجْر ٣:٥٨ ص.

الشروق ٥:٢٩ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص.

صلاة العَصر ٣:٢٧ م.

صلاة المَغرب ٦:١٦ م.

صلاة العِشاء ٧:٣٧ م.

مواعيد الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٤:١٠ ص.

الشروق ٥:٣٦ ص.

صلاة الظُّهْر ١١:٥٧ ص.

صلاة العَصر ٣:٢٨ م.

صلاة المَغرب ٦:١٨ م.

صلاة العِشاء ٧:٣٤ م.

مواعيد الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٤٤ ص.

الشروق ٦:٠٨ ص.

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٦ م.

صلاة العَصر ٣:٥٤ م.

صلاة المَغرب ٦:٤٤ م.

صلاة العِشاء ٧:٥٩ م.