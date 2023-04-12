الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الصحة أولوية».. استطلاع رأي لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم

استطلاع رأي
استطلاع رأي

أعلن محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إجراء استطلاع رأي للصحفيين عن مشروع العلاج بهدف تطوير وتحسين الخدمة وتنظيم العمل ومعرفة أوجه القصور ونقاط القوة، تحت شعار «عندنا قضية.. الصحة أولوية».

وقال الجارحي، المشرف على مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، إن استطلاع الرأي ما هو إلا بداية لوضع خطة استراتيجية شاملة تعتمد على محاور رئيسية منها دراسة مشاريع العلاج بالنقابات المهنية المختلفة والتنسيق الدائم مع الصحفيين المسؤولين عن تغطية ملف الصحة، وكذلك المهتمين بالقطاع الطبي من ذوي الخبرة وأعضاء مجلس النقابة السابقين الذين أشرفوا على مشروع العلاج، إضافةً إلى العمل على التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة والجهات التابعة لها وكذلك القطاع الخاص.

تشمل الاستراتيجية الجديدة التي يُتوقع عرضها فور الانتهاء منها على مجلس نقابة الصحفيين، تطوير المنظومة التكنولوجية للمشروع وميكنة الخدمات وإنشاء تطبيق وموقع إلكتروني والاهتمام بالصحفيين وأسرهم في المحافظات المختلفة، إضافةً إلى إمكانية التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي لتكون متاحة بشكل اختياري لمن يرغب من الصحفيين.

وحول محاور استطلاع الرأي، أضاف الجارحي: «هناك محاور كثيرة؛ منها تقييم مدى الاستفادة من مشروع العلاج، ومستوى الخدمة في القاهرة والمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمشروع، والجوانب المالية ومدى ملاءمتها، إضافةً إلى محاور أخرى تتعلق بالأدوية والدعم المالي الإضافي المقدم للصحفيين، والتطوير التكنولوجي للمشروع والحلول الإضافية المقترحة وكذلك الإيجابيات والسلبيات، ويتيح الاستطلاع للصحفيين تقديم مقترحاتهم للتعاقد مع المستشفيات والأطباء ومراكز الأشعة والتحاليل والأسنان».

محمد الجارحي مجلس نقابة الصحفيين لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية استطلاع رأى مشروع العلاج تحسين الخدمة

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