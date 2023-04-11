الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايسة عطوة تبحث مع وزير الرياضة تفعيل دور كتلة شباب وستات قد التحدي

زيارة مبادرة كتلة
زيارة مبادرة "كتلة ستات وشباب اد التحدي" لوزارة الرياضة

زارت النائبة مايسة عطوة، رئيس مبادرتي “كتلة ستات وشباب أد التحدي ” و“مصر تستطيع لأصحاب الهمم”، اليوم الثلاثاء، مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية، بصحبة عدد من أصحاب الهمم، للمشاركة في ندوة خاصة عن قضية الوعي في الجمهورية الجديدة.

وقالت مايسة عطوة، في بيانها إن لقائها مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تناول تفعيل دور كتلة شباب وستات قد التحدي بالتنسيق والتعاون مع الوزارة، وتكريم عدد من ذوي الهمم والقدرات المشاركين في احتفالية قادرين باختلاف ومختلف المبادرات الأخرى.

وأعربت النائبة عن سعادتها بجهود وزير الشباب، قائلة: "سعداء بتواجدنا وتواجد أولادنا من ذوي الهمم والقدرات في العاصمة الإدارية الجديدة ومبنى وزارة الشباب والرياضة، مع بلدنا وجمهوريتنا الجديدة"، متوجهة بالشكر والتقدير والامتنان للدولة والقيادة السياسية ووزير الشباب على الدعم الدائم لذوي الهمم والقدرات حيث إن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية ورؤية علمية محددة ترتكز على تطوير البرامج والمشروعات القائمة وابتكار مجموعة أخرى من الأنشطة بغرض خدمة نشء وشباب مصر في جميع المحافظات، والعمل على تلبية تطلعاتهم ورغباتهم، بشكل متواز من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات دمج ذوي الهمم في المجالات الشبابية والرياضية، وتذليل أي عقبات تواجههم، خلال تنفيذ للتوجيهات الرئاسية برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم وتوفير وتفعيل كافة حقوقهم.

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