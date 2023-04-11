الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل لحيازتها 1290 قرص مخدر قبل ترويجها بعين شمس

حبس
حبس

قرّرت جهات التحقيقات بعين شمس حبس ربة منزل، لاتهامها بحيازة 1290 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائها 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية في ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدها بدائرة القسم، وبحوزتها ( 1290 قرصا مخدرا- مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتها، اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عين شمس حبس ربة منزل 1290 قرصا مخدرا المباحث ضبط

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