حبس ربة منزل لحيازتها 1290 قرص مخدر قبل ترويجها بعين شمس

قرّرت جهات التحقيقات بعين شمس حبس ربة منزل، لاتهامها بحيازة 1290 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائها 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية في ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدها بدائرة القسم، وبحوزتها ( 1290 قرصا مخدرا- مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهتها، اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.