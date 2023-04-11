الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل خلع الأسنان فى نهار رمضان يبطل الصيام؟.. مفتي الجمهورية يجيب

خلع الأسنان
خلع الأسنان

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم خلع الضرس أو الأسنان في نهار رمضان، مفطر أو يؤثر على صحة الصوم.

وقال المفتي خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن خلع الضرس في نهار رمضان إن كان لا يمكن التأخير لما بعد أذان المغرب فخلعه أو معالجته لا تؤدي للفطر طالما لم يصل شيء للجوف.

كما أكد أن النزيف من الأنف أو الفم، لا يفطر لأن كل ما يخرج من البدن لا يؤدي للفطر، والمفطر هو كل ما يدخل للبدن من خلال الجوف.

مفتى الجمهورية خلع الضرس الأسنان نهار رمضان نزيف الأنف والفم

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