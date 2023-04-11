نضال الشافعى: "رسالة الإمام" عودة قوية لدراما المسلسلات التاريخية

أكد الفنان نضال الشافعي عبر برنامج "هو ليلة في 30 ليلة" على "ميجا إف إم" أن مشاركته في مسلسل "رسالة الإمام" شرف كبير، معربًا عن سعادته بوجوده من ضمن طاقم العمل المشارك في هذا العمل العظيم.

وقال نضال إن مسلسل "رسالة الإمام" هي عودة قوية لدراما المسلسلات التاريخية المصرية بعد غياب أكثر من ٢٠ عامًا، مضيفًا أن المسلسل تميز بالإهتمام بكافة التفاصيل، حيث هناك مسئولية كبيرة لتقديم شخصية الإمام "الشافعي أحد الأئمة الأربعة.

وأشار عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة "همسة إمام" إلى أن مصر جاءت ثم جاء التاريخ بعدها، فقد أثرت مصر في حياة الإمام الشافعي الذي وضع رؤيته لمنهجه من خلال التفكير والتعايش مع الشارع المصري.

وأكد الشافعي أن الإعداد لمسلسل "رسالة الإمام" تتضمن تفاصيل كثيرة، سواء من خلال الحوار وإتقان اللغة العربية الفصحي، وأنه قرأ الكثير عن شخصية "عبدالعزيز الجروي"، وهو أحد أقطاب الصراع على السلطة.

وأشاد بالشركة المتحدة التي وفرت أهم المؤرخين الذين جمعوا لنا القراءات والمراجع عن هذه الفترة الزمنية، وقال نضال الشافعي إن استعداداته من الناحية البدنية بدأت بالتدرب على ركوب الخيل، فضلًا عن جلسات وتدريبات اللعب بالسيف والرمح. وقال "كان فاضل لي حاجة بسيطة وأحارب أبا لهب".

وأكد نضال أنه شرف كبير التمثيل مع كبار الممثلين في الوطن العربي، مشيدًا بعبقرية الفنان خالد النبوي، الذي قدم درس تمثيل في السهل الممتنع في تقديم عبقرية شخصية الإمام، وله محطات مؤثرة في التمثيل. وأشار إلى أن اللغة العربية تعطي بريقًا للعمل الدرامي.

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".