الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نضال الشافعى: الشركة المتحدة وفرت أهم المؤرخين لتقديم مسلسل بحجم "رسالة الإمام"

نضال الشافعي
نضال الشافعي

أكد الفنان نضال الشافعي، أن مشاركته في مسلسل "رسالة الإمام" شرف كبير، معربًا عن سعادته بوجوده ضمن طاقم العمل والمشارك في هذا العمل، والذي وصفه بـ"العظيم".

وأضاف نضال، عبر برنامج "هو ليلة في 30 ليلة" على "ميجا إف إم"،  أن مسلسل "رسالة الإمام" هو عودة قوية لدراما المسلسلات التاريخية المصرية بعد غياب أكثر من ٢٠ عامًا، مشيرًا إلى أن المسلسل تميز بالاهتمام بكافة التفاصيل، حيث إن هناك مسئولية كبيرة لتقديم شخصية الإمام "الشافعي" أحد الأئمة الأربعة. 

وقال، إن مصر جاءت ثم جاء التاريخ بعدها، فقد أثرت مصر في حياة الإمام الشافعي الذي وضع رؤيته لمنهجه من خلال التفكير والتعايش مع الشارع المصري.

وكشف الشافعي عن أن الإعداد لمسلسل "رسالة الإمام"، تضمن تفاصيل كثيرة، سواء من خلال الحوار وإتقان اللغة العربية الفصحي، وأنه قرأ الكثير عن شخصية "عبدالعزيز الجروي"، وهو أحد أقطاب الصراع على السلطة.

وأشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي وفرت أهم المؤرخين الذين جمعوا لنا القراءات والمراجع عن هذه الفترة الزمنية.

وقال نضال الشافعي، إن استعداداته من الناحية البدنية بدأت بالتدرب على ركوب الخيل، فضلًا عن جلسات وتدريبات اللعب بالسيف والرمح، مضيفًا: "كان فاضل لي حاجة بسيطة وأحارب أبا لهب". 

وأكد نضال أنه شرف كبير التمثيل مع كبار الممثلين في الوطن العربي، مشيدًا بعبقرية الفنان خالد النبوي، الذي قدم درس تمثيل في السهل الممتنع في تقديم عبقرية شخصية الإمام، وله محطات مؤثرة في التمثيل. 

نضال الشافعي رسالة الإمام خالد النبوي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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