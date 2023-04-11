الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة الاتجار في البشر بمصر القديمة 4 أيام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة الجزئية حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابى لاستغلال الأطفال من خلال عملهم في التسول واستجداء المارة، وحيازة أسلحة بيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحري حول نشاطهم الإجرامي.

كما أمرت النيابة بتسليم الأطفال إلى إحدى دور الرعاية الخاصة بالأحداث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي شخصين أحداث، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمصر القديمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "أحداث" - مقيمان بمحافظة الجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، متخذين من دائرة قسم شرطة أول مصر القديمة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (سلاح أبيض –  مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما عدد (3) أطفال  أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

حبس متهمين تشكيل عصابي استغلال الأطفال التسول

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